Бомбардировщики ЧФ провели учения по срочному перебазированию 

Экипажи самолётов морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота провели тренировку по выводу сил из-под удара условного противника.

Как сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ, они передислоцировались с аэродромов постоянного базирования в Крыму на запасные аэродромы.

«В ходе тренировки шесть самолетов Су-24М провели перебазирование с основных аэродромов на запасные, расположенные на территории субъектов Российской Федерации в границах Южного военного округа», — отметили в пресс-службе.

Уточняется, что мероприятие прошло в рамках подготовки к лётно-тактическим флота.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что лётчики истребителей Су-35 провели учения по уничтожению наземных целей в Воронежской и Тверской областях.