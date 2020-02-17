Бомбардировщики ЧФ провели учения по срочному перебазированию
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- РИА Новости
Как сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ, они передислоцировались с аэродромов постоянного базирования в Крыму на запасные аэродромы.
«В ходе тренировки шесть самолетов Су-24М провели перебазирование с основных аэродромов на запасные, расположенные на территории субъектов Российской Федерации в границах Южного военного округа», — отметили в пресс-службе.
Уточняется, что мероприятие прошло в рамках подготовки к лётно-тактическим флота.
Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что лётчики истребителей Су-35 провели учения по уничтожению наземных целей в Воронежской и Тверской областях.