Бомбардировщики ЧФ провели учения по срочному перебазированию 

Короткая ссылка
Экипажи самолётов морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота провели тренировку по выводу сил из-под удара условного противника.
Бомбардировщики ЧФ провели учения по срочному перебазированию 
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Как сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ, они передислоцировались с аэродромов постоянного базирования в Крыму на запасные аэродромы.

«В ходе тренировки шесть самолетов Су-24М провели перебазирование с основных аэродромов на запасные, расположенные на территории субъектов Российской Федерации в границах Южного военного округа», — отметили в пресс-службе.

Уточняется, что мероприятие прошло в рамках подготовки к лётно-тактическим флота. 

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что лётчики истребителей Су-35 провели учения по уничтожению наземных целей в Воронежской и Тверской областях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить