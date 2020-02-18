Отключение услуг ЖКХ должникам могут запретить
«Сегодня из-за этих отключений страдают все жильцы многоквартирных домов, даже если у них нет долгов», — цитирует газета «Известия» депутата Алексея Куренного.
Депутат уточнил, что отключать нельзя и по причине того, что семьи должников вынуждены жить в холоде.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов прокомментировал предложение ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.