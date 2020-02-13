В Госдуме прокомментировали предложение ввести скидку на оплату услуг ЖКХ

Первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов прокомментировал предложение ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.

«Мы, конечно, поддерживаем любые идеи, которые приведут к уменьшению суммы платежей», — заявил он в беседе с НСН.

Вместе с этим депутат отметил, что необходимо стремиться к полному отказу от бумажных документов, но для этого должна полностью работать система предоставления данных.

«И если сейчас недовольный выставленным счётом гражданин может взять квитанцию и прийти с ней в расчётный центр, чтобы решить вопрос, то куда он пойдёт с электронной квитанцией, непонятно», — заключил Пахомов.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций. С такой инициативой выступил депутат Борис Чернышов.

В январе исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в сфере ЖКХ Вера Москвина в беседе с телеканалом «360» прокомментировала идею отмены дополнительной комиссии за оплату коммуналки.