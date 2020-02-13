В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ

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Александра Рыкова
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций. С такой инициативой выступил депутат Борис Чернышов. Копия его письма, адресованного министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву, есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ
  • АГН «Москва»

В своём обращении Чернышов отмечает, что в настоящее время оплата услуг ЖКХ остаётся весомой статьёй расходов российских граждан. 

В качестве механизма, который позволит гражданам сэкономить на оплате услуг ЖКХ, депутат предлагает рассмотреть возможность отказа от получения бумажных квитанций по квартплате, оплате электроэнергии, газа и других коммунальных услуг. 

Он поясняет, что согласно действующим нормам россияне могут получать квитанции в бумажном и в электронном виде, но возможность отказа от бумажного носителя не предусмотрена.

«Если гражданин оплачивает ЖКХ онлайн или пользуется электронными квитанциями, то отказ от бумажного формата должен предусматривать скидку на услуги ЖКХ, поскольку в таком случае не тратятся средства на бумагу и услуги почты», — подчёркивает парламентарий в обращении. 

Размер скидки, по мнению Чернышова, можно рассмотреть после принятия соответствующего решения. 

В письме также отмечается, что возможность получать бумажные квитанции для всех желающих должна сохраниться. 

Кроме того, депутат предлагает обязать компании, которые размещают свою рекламу на квитанциях, выплачивать гражданам определённый процент на оплату услуг ЖКХ.

Ранее сообщалось, что в Госдуме готовится законопроект, который предусматривает отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.

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