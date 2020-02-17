Кабмин предложил переводить в одиночные камеры за нарушения в тюрьмах

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Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который предусматривает возможность перевода осуждённых в тюрьмах в одиночные камеры за нарушение порядка. Текст опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Как отмечается в пояснительной записке, введение такой меры обусловлено «необходимостью изоляции лиц, совершивших неоднократно злостные нарушения, дестабилизирующих обстановку в учреждении, противодействующих исправлению осуждённых и не желающих вставать на путь исправления».

В настоящее время к осуждённым за нарушения установленного порядка отбывания наказания могут применяться только меры взыскания в виде выговора, дисциплинарного штрафа, водворения в штрафной изолятор и перевода в единое помещение камерного типа.

При этом, указывают в кабмине, в тюрьмах отбывают наказание осуждённые, представляющие высокую общественную опасность.

«В этой связи законопроектом предусматривается разрешить применение в отношении осуждённых, переведённых в тюрьму, перевод в одиночную камеру на срок до шести месяцев в качестве меры взыскания», — говорится в материалах.

Также предлагается изменить размер дисциплинарного штрафа, предусмотренного в качестве меры взыскания за нарушение осуждёнными установленного порядка отбывания наказания.

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