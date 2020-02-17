В Нижегородской области планируют направить более 56 млн рублей на лекарства для больных Фабри

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В Нижегородской области планируют направить более 56 млн рублей на лекарства для страдающих болезнью Фабри.
В Нижегородской области планируют направить более 56 млн рублей на лекарства для больных Фабри
  • © Julia Pfeifer
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на материалы поправок к бюджету региона на 2020 год.

В частности, должен быть приобретён лекарственный препарат для постоянной терапии семьи из Сосновского района.

О семье стало известно благодаря 12-летнему Ивану Лобанову, который записал видеообращение. Стоимость терапии для одного пациента при таком заболевании составляет около 800 тыс. рублей в месяц. Нижегородцы пытались получить лечение с 2017 года.

Ситуацию взяли под контроль общественники и власти региона. Как отмечал заместитель губернатора Андрей Гнеушев, терапия уже началась, в больнице лекарство есть.

Как передавал телеканал «360», в Московской области выдали более 4,6 млн льготных рецептов на лекарства в 2019 году.

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