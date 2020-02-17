В Госдуме назвали честной и искренней позицию писателя из ФРГ о войне

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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал в своём Telegram-канале присланное в редакцию RT в рамках проекта #ПочтаПобеды письмо немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга о Великой Отечественной войне.
В Госдуме назвали честной и искренней позицию писателя из ФРГ о войне
  • РИА Новости

«Я благодарю вас за освобождение от монстра Гитлера... Здесь, на Западе, слишком много внимания уделяется вкладу американцев и слишком мало — самопожертвованию вашего народа. Я жму вашу руку…» Это слова из письма немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга, поступившего в адрес телеканала RT», — написал парламентарий.

Как указал депутат, это простые, но очень важные в наши дни слова.

«Очень хотелось бы, чтобы они дошли до западного истеблишмента и отрезвили тех европейских политиков, которые не гнушаются сегодня переписыванием истории Второй мировой войны, сносят монументы и выкорчёвывают могилы советских воинов-освободителей, одобряя героизацию нацистских преступников», — добавил он.

Слуцкий отметил, что Советский Союз больше всех пострадал во Второй мировой войне.

«Наш долг как наследников победителей бережно хранить её уроки и память о подвиге советского солдата в борьбе с фашизмом. Я жму вашу руку, господин фон Фихтенберг, и благодарю за вашу честную и искреннюю позицию, а телеканал RT — за прекрасный проект #ПочтаПобеды», — подчеркнул он.

Ранее в редакцию телеканала RT в рамках проекта #ПочтаПобеды пришло письмо от немецкого писателя фон Фихтенберга, который поблагодарил советский народ за освобождение Европы от нацизма.

Проект #ПочтаПобеды собрал истории тех, кто пережил блокаду Ленинграда, расписался на стенах Рейхстага, а также тех, кто укрывал советских солдат, бежавших из концлагерей. С помощью проекта любой сможет написать письмо ветерану.

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