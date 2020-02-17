Чичерина прокомментировала письмо немецкого писателя о Великой Отечественной

Певица Юлия Чичерина прокомментировала в беседе с RT присланное в редакцию телеканала в рамках проекта #ПочтаПобеды письмо немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга о Великой Отечественной войне.

«Уважаемый Вольф фон Фихтенберг, конечно же, мы рады протянуть вам руку дружбы в ответ, но если кто-то позабудет о том, кто победил самого безжалостного монстра в истории человечества, кто освобождал узников Освенцима и кто именно брал Берлин, то может наступить на те же грабли, 75 лет для истории — это мгновение», — сказала она.

Ранее в редакцию телеканала RT, который в рамках проекта #ПочтаПобеды рассказывает о ветеранах и помогает передать им письма и пожелания, пришло письмо от немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга.

В своём письме мужчина благодарит советский народ за освобождение Европы от нацизма и отмечает, что на Западе уделяют слишком много внимания роли США и слишком мало — роли СССР во Второй мировой.

Письмо прокомментировал писатель Захар Прилепин.

Подробнее — в материале RT.