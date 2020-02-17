Прилепин ответил на письмо немецкого писателя о Великой Отечественной

Писатель Захар Прилепин в статье специально для RT прокомментировал присланное в редакцию телеканала в рамках проекта #ПочтаПобеды письмо немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга о Великой Отечественной войне.

«Спасибо тебе, Вольф, за смелость. Потому что видишь, какое время настало? Чтобы сказать русским, что их вклад в победу в самой страшной войне за историю человечества — определяющий, надо иметь гражданскую смелость. Надо, как говорится, поднять забрало и сказать: «Русские — они молодцы!» Надо проявлять смелость наподобие той, какую проявляли люди, утверждавшие, что владеть рабами — это плохо, что земля не стоит на китах, что земля всё-таки вертится, ну и так далее», — написал Прилепин.

По его словам, «пожать друг другу руки в новом времени будет мало».

«Люди, которые лгут, — они будут продолжать лгать, и отвечать им придётся не раз и не два, и не три. Это придётся делать постоянно, потому что, если мы не будем этого делать, тьма вновь почувствует, что она в силе, что она больше, чем свет. Притом что, Вольф, тьма сегодня не носит свастику и не кричит «Хайль!», — добавил Прилепин.

Как пояснил писатель, «тьма ведёт себя прилично».

«Она говорит: «Я просто хочу знать правду!» Тьма отстаивает свободу. Тьма делает вид, что стоит на страже цивилизации. Что она тоже желает нам добра. Но это ещё слишком большая и слишком опасная мысль, Вольф. Мы не будем её сегодня продолжать. Так что, если вы найдёте ещё троих писателей в Германии, в свободной, демократической Германии, которые думают так же, как вы, и готовы сказать об этом вслух, — это будет замечательно. Это будет просто замечательно», — указал он.

Прилепин отметил, что «если такие литераторы вдруг отыщутся в Италии, в Венгрии, в Польше, — тоже будет хорошо», потому что «они куда-то подевались».

«Потому что даже в России всё меньше тех, которые готовы говорить вслух то, о чём говорите вы. И всё больше тех, кто кричат о том, что русские, да-да, русские виноваты в той войне. Нас, Вольф, всё меньше. Мы выглядим всё смешнее и наивнее со своей нелепой правдой. Так что даже если вы не найдёте никого, кто вас поддержит, — это ничего. И Бог с ним. Приезжайте в гости. Выпьем за правду. Но когда вы писали о том, что в прежние времена «слишком многие были ослеплены, слишком многие поверили в ложь, а некоторые просто предпочли отвернуться», — вы ведь говорили о наших днях, Вольф. Вы понимаете это?» — написал Прилепин.

Ранее в редакцию телеканала RT, который в рамках проекта #ПочтаПобеды рассказывает о ветеранах и помогает передать им письма и пожелания, пришло письмо от немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга.

В своём письме мужчина благодарит советский народ за освобождение Европы от нацизма и отмечает, что на Западе уделяют слишком много внимания роли США и слишком мало — роли СССР во Второй мировой.

Подробнее — в материале RT.