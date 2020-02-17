Легендарного разведчика Алексея Ботяна похоронили в Москве

Короткая ссылка
Легендарного разведчика Героя России Алексея Ботяна похоронили в Москве с воинскими почестями.
Легендарного разведчика Алексея Ботяна похоронили в Москве
  • © Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что его похоронили на аллее Героев Троекуровского кладбища. Церемония проходила под звуки государственного гимна России и залпы карабинов почётного караула.

Ботян умер 13 февраля в возрасте 103 лет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким разведчика в связи с его кончиной.

Полковник КГБ в отставке Игорь Прелин в беседе с НСН отметил, что Ботян был светлым, добрым и отзывчивым человеком, который пронёс через всю жизнь верность отчизне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить