Легендарного разведчика Алексея Ботяна похоронили в Москве

Легендарного разведчика Героя России Алексея Ботяна похоронили в Москве с воинскими почестями.

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что его похоронили на аллее Героев Троекуровского кладбища. Церемония проходила под звуки государственного гимна России и залпы карабинов почётного караула.

Ботян умер 13 февраля в возрасте 103 лет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким разведчика в связи с его кончиной.

Полковник КГБ в отставке Игорь Прелин в беседе с НСН отметил, что Ботян был светлым, добрым и отзывчивым человеком, который пронёс через всю жизнь верность отчизне.