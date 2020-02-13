В Кремле выразили соболезнования в связи со смертью Ботяна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин выражает глубокие соболезнования родным и близким легендарного советского разведчика Алексея Ботяна.

«Безусловно, президент Путин глубоко соболезнует родным и близким Ботяна», — отметил Песков.

По словам Пескова, Путин хорошо знал Ботяна, восхищался его подвигами, смелостью, патриотизмом, мужеством и всем его жизненным путём.

«Собственно, совсем недавно, буквально на днях, готовилась поздравительная телеграмма от имени президента по случаю дня рождения Ботяна, но, к сожалению, теперь речь идёт о телеграмме соболезнования», — отметил он.

Песков добавил, что в Кремле глубоко скорбят в связи со смертью разведчика.

Советский разведчик Герой России Алексей Ботян умер в возрасте 103 лет.

В 1945 году он руководил операцией по спасению польского Кракова.