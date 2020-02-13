Историк рассказал об участии Алексея Ботяна в операции по спасению Кракова

Историк, советник ректора МПГУ Евгений Спицын рассказал о знаковой операции по спасению польского города Краков от уничтожения в январе 1945 года, связанной с именем легендарного советского разведчика Алексея Ботяна.

В беседе с радио Sputnik он отметил, что имя Ботяна навсегда останется в истории.

«Одна из знаковых операций, о которой стало известно относительно недавно, это спасение Кракова от тотального уничтожения, запланированного гитлеровцами. Это древняя столица Польши, один из красивейших городов Европы, поэтому стояла задача спасти город от гибели. Еще в 1960-е годы на этот сюжет был снят знаменитый фильм «Майор Вихрь», но никто тогда не знал реального прототипа героя этого фильма», — отметил специалист.

По словам Евгения Спицына, имя Алексея Ботяна навсегда вписано золотыми буквами в историю России и Великой Отечественной войны.

Легендарный разведчик Герой России Алексей Ботян скончался в возрасте 103 лет.

Полковник КГБ в отставке Игорь Прелин в беседе с НСН отметил, что Ботян был светлым, добрым и отзывчивым человеком, который пронёс через всю жизнь верность отчизне.