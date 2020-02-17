В Госдуме поблагодарили RT за проект #ПочтаПобеды

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал присланное в редакцию телеканала в рамках проекта #ПочтаПобеды письмо немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга.

«Конечно, хочется вас поблагодарить, этот проект — очень хорошая и правильная идея. Это нужно развивать. Очень важно, чтобы это всё не закончилось после 9 мая. Чтобы эта программа продолжалась, человеческая память должна длиться вечно. Очень хорошо, что к вам обращаются иностранные читатели и слушатели. Это радует, что ваш телеканал пользуется большой популярностью, несмотря на попытки его завалить во многих странах», — сказал Чепа.

Депутат также отметил, что после обращения немецкого писателя «соответствующим службам и ведомствам стоит задуматься над тем, чтобы ещё больше внимания уделять памяти об исторических событиях».

«Понятно, что всегда будут люди, заинтересованные в том, чтобы принизить роль России. Мы видим, что происходит в Польше, всё переворачивается с ног на голову. Но те, кто хочет видеть правду, говорят об этом и прекрасно понимают, что роль России огромна. Нам, очевидно, нужно давать больше каких-то наших архивных данных, которые мы долго не показывали, больше работать с архивами. Больше писать о контактах, которые были между руководителями стран. Это будет способствовать укреплению памяти и сохранению истинной истории. Ещё раз благодарю вас за то, что вы сделали такой проект», — заключил он.

Ранее в редакцию телеканала RT, который в рамках проекта #ПочтаПобеды рассказывает о ветеранах и помогает передать им ваши письма и пожелания, пришло письмо от немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга.

В своём письме мужчина благодарит советский народ за освобождение Европы от нацизма и отмечает, что на Западе уделяют слишком много внимания роли США и слишком мало — роли СССР во Второй мировой.

Подробнее — в материале RT.