В Кремле прокомментировали фильм Дудя о ВИЧ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу фильма журналиста Юрия Дудя о проблеме с ВИЧ в стране.

«Вы знаете, в данном случае главное — что с ним ознакомились в профильном ведомстве. Тут, конечно, в личном качестве наверняка кто-то в администрации смотрел. Фильм действительно заслуживает внимания», — сказал он.

Таким образом он ответил на вопрос, ознакомились ли с данным фильмом в Кремле.

Песков добавил, что лично смотрел работу журналиста и считает, что это «хороший фильм».

Ранее глава Счётной палаты России Алексей Кудрин прокомментировал фильм Дудя о ВИЧ.

В декабре 2019 года во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в 2018 году в Европейском регионе было диагностировано более 141 тыс. новых случаев ВИЧ-инфекции, из них 61% (почти 86 тыс.) случаев приходится на Россию.