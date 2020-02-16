Кудрин прокомментировал фильм Дудя о ситуации с ВИЧ в России

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин в своём Twitter прокомментировал фильм журналиста Юрия Дудя, назвавшего ситуацию с заболеваемостью ВИЧ в России эпидемией.

Кудрин назвал работу Дудя «нужным фильмом». В сообщении говорится, что в России уже инфицированы ВИЧ более 1 млн человек.

По словам главы Счётной палаты, в 2018 году от СПИДа умерли 37 тыс. человек. Он добавил, что на фоне коронавируса ВИЧ в России является «гораздо более реальной угрозой».

«В этом году Счётная палата проведёт анализ эффективности мер по организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным с 2018 года», — заявил он.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в 2018 году в европейском регионе было диагностировано более 141 тыс. новых случаев ВИЧ-инфекции, из них 61% (почти 86 тыс.) случаев приходится на Россию.