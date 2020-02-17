Стало известно, как живут перепутанные 22 года назад в роддоме жительницы Челябинской области

Жительницы Челябинской области Аня Андрикова и Ирина Андрущак в 2011 году узнали, что их перепутали в роддоме.

Как рассказывает Ирина, с Аней они стали как подружки, постоянно веселились, ездили друг к другу в гости, оставались с ночёвкой.

Со временем, по словам Иры, Ниматулло Искандаров, который с рождения воспитывал Аню, стал её ревновать ко второй семье, боялся, что она забудет о мусульманских традициях, а самой Ане казалось, что её биологическая мать уделяет больше внимание Ире, а не ей, кровной дочери.

Сейчас Ира и Аня не общаются ни со своими биологическими родителями, ни между собой.

Ирина вышла замуж и окончила колледж. Аня тоже замужем и родила девочку.

Интервью RT она давать отказалась: отец сослался на то, что её муж против общения с журналистами. Он добавил, что Аня хочет забыть эту историю.

Подробнее — в материале RT.