«У меня три отца»: как живут девочки, которых перепутали в роддоме 22 года назад

В 2011 году вся страна узнала историю двух семей из Челябинской области, чьих дочерей перепутали в роддоме. Журналисты выстраивались в очередь на интервью, девочек и их родителей звали на ток-шоу, где они рассказывали о своих планах стать одной большой семьёй и добиться того, чтобы врачей привлекли к ответственности за халатность. Однако когда шумиха вокруг истории утихла, семьи фактически прекратили поддерживать связь, а девочки решили не менять ничего в своей жизни. Как биологические родители так и не стали родными своим дочерям — в материале RT.

«Материнства и отцовства — 0%»

39-летняя Юлия Андрущак о событиях 2011 года не может вспомнить без слёз. Тогда она узнала, что 13 лет воспитывала не свою биологическую дочь, а девочку, которую родила совсем другая женщина. Детей перепутали в роддоме.

17 декабря 1998 года Юлию привезли в роддом Копейска. Вместе с ней в одной палате лежала Елена Андрикова. Женщины родили дочек с интервалом в 15 минут. Елена назвала свою дочь Аней, а Юлия — Ириной.

Ира Андрущак выросла темноволосой, с карими глазами и смуглой кожей — совсем не похожей на родителей. Аня Андрикова тоже выделялась среди своих сестёр и братьев: русые волосы, светлая кожа и ни одной черты лица от отца Ниматулло Искандарова. Но того внешность дочери не беспокоила, он считал, что она пошла в мать.

Ирина Андрущак и Юлия Андрущак

© Фото из личного архива

В 2011 году супруги Андрущак решили подать на развод. По словам Юлии, муж наотрез отказался платить алименты, поскольку, как выяснилось, всё это время считал, что Ира не его дочь.

«Суд назначил ДНК-тест. Мне было трудно объяснить Ире, почему мы должны доказывать папе, бабушкам и дедушкам, что она им родная. Анализ сдавали дважды: в первый раз он якобы смазался. После второго раза нас вызвали в суд, где объявили результат: 0% материнства и отцовства», — рассказала RT Юлия Андрущак.

С тех пор, как Юлия узнала результаты экспертизы, её не покидала мысль о том, что где-то есть её биологическая дочь.

Женщина обратилась в прокуратуру с заявлением о возможной подмене детей. Началась проверка, удалось разыскать соседку Андрущак по палате — Елену Андрикову. Но та ничего не знала о судьбе своей дочери: к тому моменту она развелась со своим мужем Искандаровым и он забрал детей к себе.

Как выяснилось, биологическая дочь Юлии жила с семьёй в соседнем посёлке. Ниматулло не мог поверить, что Аня — не его родной ребёнок, однако всё-таки согласился встретиться с биологической матерью своей дочери. Они решили сделать экспертизу, которая подтвердила догадки Юлии.

«Я готовила Иру к правде постепенно, говорила ей, что всё к лучшему, у неё теперь есть ещё одни мама и папа, а это значит — больше праздников и подарков», — вспоминает Андрущак.

По её словам, Ира отнеслась к информации спокойнее Ани, которая узнала всё случайно, подслушав разговор Ниматулло с женой.

Встреча с отцом

Когда Ира первый раз увидела Ниматулло Искандарова, то не знала, что он её биологический отец. «Мама представила его как своего знакомого и только через несколько дней сказала: «Помнишь, к нам мужчина приходил? Это твой папа». Но она сказала, что в моей жизни всё остаётся по-прежнему», — вспоминает Ирина Андрущак.

Анна Искандарова, Ниматулло Искандаров, отец Анны, и Ирина Андрущак

РИА Новости

© Александр Кондратюк

Сначала она называла отца «дядя Наймат», но впоследствии стала обращаться к нему «папа».

«Мы с Аней стали как подружки, постоянно веселились, ездили друг к другу в гости, оставались с ночёвкой», — рассказывает Ирина.

При этом отношение к не биологическим родителям у обеих не изменилось, добавляет она: «Дом у меня здесь, у мамы. А там гости».

Обе семьи решили подавать общий иск в отношении копейского роддома. Процесс длился около двух месяцев. Акушерку, которая перепутала девочек, к ответственности не привлекли, так как истёк срок давности. Суд встал на их сторону, и семьям выплатили шесть миллионов рублей: по полтора миллиона каждой девочке и столько же — их родителям.

Изначально семьи хотели построить два дома рядом, чтобы быть большой семьёй и наблюдать за тем, как растут дети. Но в итоге на выплаченные деньги Юлия купила дочери квартиру и автомобиль, а Ниматулло всё же построил себе большой дом.

После суда Юлию Андрущак вписали как маму у обеих девочек в их свидетельства о рождении. Биологическая мать Иры, Елена Андрикова, не возражала. Девочки даже поселились у Юлии и два года ходили в одну школу. К этому моменту Андрущак вышла замуж второй раз и взяла фамилию Беляева. «У меня теперь три отца», — говорит Ирина.

Ирина Андрущак

RT

Со временем, по словам Иры, Ниматулло стал ревновать Аню ко второй семье, боялся, что она забудет о мусульманских традициях, а самой Ане казалось, что её биологическая мать уделяет больше внимание Ире, а не ей, кровной дочери.

«Аня начала делить со мной маму. Потом начала бегать: то от нас к папе, то обратно», — говорит Ирина. Кончилось всё тем, что однажды Анна Андрикова ушла к отцу насовсем.

Ниматулло считает, что дочь одумалась: «Она приезжала к ним за вольной жизнью. У нас такого нет: разная жизнь, культура, обычаи. Вот Аня поигралась у них и вернулась домой».

Сейчас Ира и Аня не общаются ни со своими биологическими родителями, ни между собой. Ирина вышла замуж и окончила колледж. Аня тоже замужем и родила девочку. Интервью RT она давать отказалась: отец сослался на то, что её муж против общения с журналистами. Он добавил, что Аня хочет забыть эту историю.

Забыть о плохом хочет и родная мама Ани. На свадьбу кровной дочери Юлию Андрущак не пригласили. Внучку она тоже ни разу не видела, хотя мечтает об этом и хочет наладить отношения между семьями. «Хочется, чтобы всё было так же, как в 2011 году, но без камер. В душе я надеюсь на то, что Аня повзрослеет и у неё что-то ёкнет в сердце», — вздыхает Юлия.