Власти Костромской области объяснили слова губернатора о коррупции

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Пресс-служба губернатора Костромской области прокомментировала заявление главы региона Сергея Ситникова о том, что борьба с коррупцией страшнее самой коррупции.
Власти Костромской области объяснили слова губернатора о коррупции
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, на пресс-конференции, проходившей в бизнес-центре, губернатора спросили, сколько стоит аренда помещения в этом здании. Организаторы пресс-конференции сообщили, что зал был предоставлен бесплатно.

После этого журналист уточнил, является ли это нарушением антикоррупционного законодательства. Ситников в ответ на это сказал, что вряд ли можно считать общественное мероприятие, в частности встречу с журналистами, преступлением.

«Мы, к сожалению, сегодня договорились до того, что, если тебе жена бритвенные принадлежности вдруг подарит, не относится ли это к коррупции?» — сказал Ситников.

По данным агентства, губернатор также заявил, что страшнее самой коррупции борьба с ней.

«Сергей Константинович говорил, что сейчас, к сожалению, некоторые СМИ трактуют, что он критиковал антикоррупционное законодательство. Ничего подобного не было», — цитирует пресс-службу губернатора радиостанция «Говорит Москва».

В пресс-службе главы региона объяснили, что Ситников говорил о некоторых недостатках антикоррупционных мер.

В августе 2019 года в Госдуму внесли законопроект об определении понятия «коррупционное правонарушение».

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