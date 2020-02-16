В РПЦ призвали повысить безопасность московских храмов
- РИА Новости
«Конечно, как мне представляется, нашим правоохранителям следует обратить повышенное внимание на московские храмы и их безопасность», — цитирует Волкова Интерфакс.
По его словам, в настоящее время «прорабатываются документы, которые будут обеспечивать безопасность храмов от нападений террористов».
Он добавил, что также прихожан и духовенство нужно защитить от «неадекватных или не вполне здоровых людей».
Ранее 26-летний житель Липецкой области ранил ножом двух человек в храме Святителя Николая в центре Москвы. Его задержали.