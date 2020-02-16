В РПЦ призвали повысить безопасность московских храмов

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Глава информационной комиссии Московской епархии священник Александр Волков, комментируя нападение мужчины с ножом в храме в центре Москвы, выразил надежду, что правоохранительные органы повысят меры безопасности столичных храмов.
В РПЦ призвали повысить безопасность московских храмов
  • РИА Новости

«Конечно, как мне представляется, нашим правоохранителям следует обратить повышенное внимание на московские храмы и их безопасность», — цитирует Волкова Интерфакс.

По его словам, в настоящее время «прорабатываются документы, которые будут обеспечивать безопасность храмов от нападений террористов».

Он добавил, что также прихожан и духовенство нужно защитить от «неадекватных или не вполне здоровых людей».

Ранее 26-летний житель Липецкой области ранил ножом двух человек в храме Святителя Николая в центре Москвы. Его задержали.

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