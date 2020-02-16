СК начал проверку по факту незаконного сбора денег в лицее в Перми
- © Екатерина Чеснокова
- РИА Новости
«По данным представителей СМИ, отец третьеклассника распространил в сети интернет видеообращение о том, что представители администрации лицея, в котором учится его сын, предложили родителям сдать по 1200 рублей на приобретение учебников математики и линолеума», — заявили в СК.
При этом отец заявил, что после отказа сдавать деньги преподаватели начали оказывать психологическое давление на его сына и унижать ребёнка перед одноклассниками.
В сообщении говорится, что в случае установления фактов нарушения закона СК примет меры для защиты и восстановления нарушенных прав граждан.
Ранее портал Newsnn.ru сообщал, что в Нижнем Новгороде проверяют сообщения о применении насилия к ученику в школе.