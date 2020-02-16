Очевидец рассказал подробности стрельбы в центре Калининграда

Студент Калининградского морского рыбопромышленного колледжа рассказал подробности стрельбы на центральном рынке города, при которой погибли два человека.

Как отметил очевидец, в момент стрельбы он проходил по улице Баранова.

«Я проходил мимо по улице, слышу — хлопки. Ну как петарды, три-четыре хлопка. Вижу, выбегает мужчина, бежит прямо. А за ним — стрелявший. И стрелявший попадает прямо в мужчину, и мужчина падает возле жёлтой машины. Я подбежал к мужчине посмотреть, живой он или нет, потом оглядываюсь, а возле белой машины женщина в полуприседе. У неё было ранено колено, и она попросила меня о помощи, умоляла, чтобы я подошёл», — цитирует студента интернет-портал «Новый Калининград».

Он отметил, что не смог подойти к женщине, чтобы оказать ей помощь, поскольку услышал очередные выстрелы.

«Слышу — сзади со спины выстрел в воздух. Потом услышал ещё один выстрел и побежал назад. Оглядываюсь... и вижу, что женщина у машины уже мертва. Через две-три секунды я слышу ещё один выстрел — это нападавший уже попытался покончить с собой», — рассказал студент.

По словам студента, он подбежал к стрелку и выхватил у него оружие, держа мужчину под прицелом, отошёл, а примерно через минуту, по прибытии Росгвардии, положил оружие и удалился от места происшествия.

Ранее стало известно, что 13-летнего подростка, который был ранен при стрельбе в центре Калининграда, где также погибли его родители, выписали из больницы.

В субботу, 15 февраля, в Калининграде на центральном рынке при стрельбе погибли мужчина и женщина.

Открывший стрельбу по прохожим мужчина скончался в больнице.

СК возбудил дело после инцидента.