СК возбудил дело после стрельбы в Калининграде

Уголовное дело возбуждено после гибели двух человек в результате стрельбы в центре Калининграда. Об этом информирует СУ СК России по Калининградской области.

«В отношении 63-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство двух и более лиц»)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в инциденте пострадал 13-летний подросток.

Ранее сообщалось, что в Калининграде на Центральном рынке в результате стрельбы погибли мужчина и женщина, «ребёнок с огнестрельным ранением попал в больницу».

Мужчина, который открыл стрельбу по прохожим, скончался в больнице.