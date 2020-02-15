В Калининграде в результате стрельбы погибли два человека

Короткая ссылка
RT
В Калининграде на Центральном рынке в результате стрельбы погибли двое — мужчина и женщина. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города. Также сообщается, что «ребёнок с огнестрельным ранением попал в больницу».
В Калининграде в результате стрельбы погибли два человека
  • vk.com

«Нам сообщили, что была стрельба на Центральном рынке, погибли мужчина и женщина», — приводит ТАСС сообщение.

В Следственном управлении СК России по Калининградской области сообщили, что ранение получил 13-летний подросток.

Согласно версии следствия, около 19:00 на улице Профессора Баранова неизвестный из охотничьего карабина сделал несколько выстрелов в троих прохожих, мужчина и женщина от полученных ранений погибли на месте. 

В октябре 2019 года URA.RU передавало, что в Челябинской области задержали молодого человека, открывшего стрельбу из ружья.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить