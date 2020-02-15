В Калининграде в результате стрельбы погибли два человека

В Калининграде на Центральном рынке в результате стрельбы погибли двое — мужчина и женщина. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города. Также сообщается, что «ребёнок с огнестрельным ранением попал в больницу».

«Нам сообщили, что была стрельба на Центральном рынке, погибли мужчина и женщина», — приводит ТАСС сообщение.

В Следственном управлении СК России по Калининградской области сообщили, что ранение получил 13-летний подросток.

Согласно версии следствия, около 19:00 на улице Профессора Баранова неизвестный из охотничьего карабина сделал несколько выстрелов в троих прохожих, мужчина и женщина от полученных ранений погибли на месте.

В октябре 2019 года URA.RU передавало, что в Челябинской области задержали молодого человека, открывшего стрельбу из ружья.