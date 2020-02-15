Роспотребнадзор заявил об отсутствии больных коронавирусом в России
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Ни одного больного коронавирусом нет на территории России. При этом две эффективно работающие тест-системы, сертифицированные в Китае, полностью покрывают поток, контролируют каждого прибывающего из КНР», — сказала она.
Как уточняет агентство, ранее в России было зафиксировано два случая заражения коронавирусом. Оба заболевших являлись гражданами Китая. К настоящему моменту они выписаны.
Ранее Попова заявила, что в России 20 тыс. человек находятся под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус.
Подробнее о ситуации с коронавирусом — в материале RT.