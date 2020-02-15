Роспотребнадзор заявил об отсутствии больных коронавирусом в России

Короткая ссылка
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отсутствии больных новым типом коронавируса в России в настоящий момент.
Роспотребнадзор заявил об отсутствии больных коронавирусом в России
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Ни одного больного коронавирусом нет на территории России. При этом две эффективно работающие тест-системы, сертифицированные в Китае, полностью покрывают поток, контролируют каждого прибывающего из КНР», — сказала она.

Как уточняет агентство, ранее в России было зафиксировано два случая заражения коронавирусом. Оба заболевших являлись гражданами Китая. К настоящему моменту они выписаны.

Ранее Попова заявила, что в России 20 тыс. человек находятся под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус.

Подробнее о ситуации с коронавирусом — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить