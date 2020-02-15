В Тульской области восемь человек пострадали при конфликте в общежитии

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В городе Новомосковске Тульской области восемь студентов химико-технологического института были доставлены в больницу после конфликта в общежитии.
В Тульской области восемь человек пострадали при конфликте в общежитии

    Как сообщил начальник пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев, ночью в общежитии химико-технологического института произошёл конфликт между студентами и работниками общежития.

    «Кто-то из студентов распылил баллончик с неизвестным веществом, в результате чего восемь человек почувствовали себя плохо и были госпитализированы», — цитирует его Интерфакс.

    По его словам, конфликт произошёл на бытовой почве. Полиция выясняет подробности инцидента.

    Ранее в Тверской области организовали проверку по факту конфликта между учеником и учителем музыки.

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