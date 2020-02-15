В Тульской области восемь человек пострадали при конфликте в общежитии
Как сообщил начальник пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев, ночью в общежитии химико-технологического института произошёл конфликт между студентами и работниками общежития.
«Кто-то из студентов распылил баллончик с неизвестным веществом, в результате чего восемь человек почувствовали себя плохо и были госпитализированы», — цитирует его Интерфакс.
По его словам, конфликт произошёл на бытовой почве. Полиция выясняет подробности инцидента.
Ранее в Тверской области организовали проверку по факту конфликта между учеником и учителем музыки.