В Перми наградили лауреатов городского этапа конкурса «Учитель года»

Короткая ссылка
В Перми наградили победителей городского этапа конкурса «Учитель года».
В Перми наградили лауреатов городского этапа конкурса «Учитель года»
  • @gorodpermru
  • Facebook

Об этом сообщает kp.ru.

Конкурс проводили в номинациях «Педагог дошкольного образовательного учреждения», «Учитель», «Педагог дополнительного образования», «Заместитель директора по учебной, методической, воспитательной работе, работе с персоналом» и «Амбициозен».

Участниками заочного этапа стали 238 человек. В очный попали 92. Они проводили мастер-классы, разрабатывали педагогические проекты, проводили занятия.

Абсолютными победителями признаны учитель химии школы №102 Елена Щукина и воспитатель детского сада «ЭкоСад» Анастасия Кораблёва.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области начали принимать заявки на участие в федеральной программе «Земский учитель».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить