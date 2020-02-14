В Перми наградили лауреатов городского этапа конкурса «Учитель года»

В Перми наградили победителей городского этапа конкурса «Учитель года».

Об этом сообщает kp.ru.

Конкурс проводили в номинациях «Педагог дошкольного образовательного учреждения», «Учитель», «Педагог дополнительного образования», «Заместитель директора по учебной, методической, воспитательной работе, работе с персоналом» и «Амбициозен».

Участниками заочного этапа стали 238 человек. В очный попали 92. Они проводили мастер-классы, разрабатывали педагогические проекты, проводили занятия.

Абсолютными победителями признаны учитель химии школы №102 Елена Щукина и воспитатель детского сада «ЭкоСад» Анастасия Кораблёва.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области начали принимать заявки на участие в федеральной программе «Земский учитель».