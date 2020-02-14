Эксперт прокомментировал начало сборки первого серийного Ил-114-300

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Заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества», эксперт в области авиации Дмитрий Дрозденко прокомментировал начало сборки первого серийно производимого самолёта Ил-114-300.
Эксперт прокомментировал начало сборки первого серийного Ил-114-300
  • © пресс-центр ОАК

В беседе с радио Sputnik он заявил, что такая машина действительно нужна.

«У нас нет альтернатив пассажирским ближнемагистральным судам именно с возможностью посадки на, скажем так, не сильно оборудованные аэродромы», — пояснил Дрозденко.

Ранее сообщалось, что на заводе «Сокол» будет изготовлено семь отсеков фюзеляжа пассажирского самолёта.

16 января пилот-инструктор Андрей Краснопёров в беседе с НСН оценил перспективы проектирования самолёта «Байкал».

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