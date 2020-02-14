Стали известны детали уголовных дел амнистированных Путиным россиян

Стали известны подробности уголовных дел Раисы Плетнёвой и Марины Чернышёвой, которые указом президента России Владимира Путина были помилованы.

Раисе Плетнёвой 1958 года рождения срок наказания сокращён с семи до шести лет лишения свободы. Она была осуждена 13 апреля 2016 года Советским районным судом ХМАО по ст. 105 ч. 1 УК России («Убийство»). Плетнёва убила своего мужа, задушив его шарфом.

Из показаний свидетелей защиты следует, что погибший постоянно пил, поднимал на женщину руку, они часто ругались. После одной из ссор, произошедшей в новогодние праздники, Плетнёва пыталась уйти из квартиры, оделась, надела на себя шарф. Нетрезвый муж набросился на неё и стал тянуть за концы шарфа. В ходе борьбы она смогла перекинуть шарф на него и стала его затягивать. После того, как муж перестал подавать признаки жизни, Плетнёва пыталась его реанимировать, сама позвонила медикам и в полицию. В содеянном раскаялась.

Марина Чернышёва 1971 года рождения была осуждена в апреле 2017 года в Улан-Удэ за покушение на убийство бывшего мужа. Её приговорили к семи годам лишения свободы.

Во время пьяной ссоры в декабре 2016 года женщина в ответ на применённое к ней насилие ударила бывшего супруга ножом. Находившийся в нетрезвом состоянии мужчина выжил благодаря вовремя оказанной медицинской помощи. Инициатором смягчения приговора стал потерпевший, который указал, что сам спровоцировал конфликт. Также он выразил уверенность, что осуждённая не стремилась его убить.

Срок наказания Чернышёвой сокращён до пяти лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что Путин подписал указы о помиловании трёх россиян. Речь идёт о Павле Петрашове, Раисе Плетнёвой и Марине Чернышёвой.