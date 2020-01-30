Мать Иссахар поблагодарила Путина за помилование дочери

Яффа Иссахар, мать осуждённой в России на 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков израильтянки, поблагодарила российского лидера Владимира Путина за помилование дочери.

«Я благодарю президента России Владимира Путина за проявленное милосердие», — цитирует её The Jerusalem Post.

Также она выразила благодарность премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху «за его дипломатическую решимость и большие усилия».

Яффа назвала произошедшее хорошим завершением и отметила, что Наама покидает тюрьму «как обычный человек».

«Её не депортируют, а это значит, что она может вернуться сюда (в Россию. — RT), если захочет», — заявила она.

Ранее сообщалось об освобождении Наамы Иссахар из колонии.

В среду, 29 января, Путин своим указом помиловал Иссахар, освободив её от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы.