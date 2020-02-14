В Госдуме прокомментировали начало сборки первого серийного Ил-114-300

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Депутат Госдумы Владимир Гутенёв прокомментировал начало сборки первого серийно производимого самолёта Ил-114-300.
В Госдуме прокомментировали начало сборки первого серийного Ил-114-300
  • © пресс-центр ОАК

«Вслед за Ил-76 появляется не менее интересная машина Ил-114-300. Уверен, она будет востребована не только на внутреннем, но и на зарубежных рынках», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его мнению, мировая конъюнктура для отечественного авиапрома в настоящее время крайне удачна.

Ранее сообщалось, что на заводе «Сокол» будет изготовлено семь отсеков фюзеляжа пассажирского самолёта.

16 января пилот-инструктор Андрей Краснопёров в беседе с НСН оценил перспективы проектирования самолёта «Байкал».

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