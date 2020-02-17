Названы регионы — лидеры России по числу абонентов мобильного интернета

В Росстате на основе данных Минкомсвязи подсчитали, сколько абонентов мобильного интернета было зафиксировано в каждом регионе России на конец сентября 2019 года. RT составил рейтинг регионов с наибольшим числом активных абонентов.

Больше всего активных абонентов, пользующихся мобильным интернетом, было зарегистрировано в Москве (27 млн).

Далее идут Санкт-Петербург (9,2 млн), Краснодарский край (6,7 млн), Свердловская область (4,1 млн) и Татарстан (3,9 млн).

Меньше всего абонентов зафиксировано в Севастополе (11,7 тыс.), на Чукотке (50,8 тыс.), в Еврейской автономной области (129,7 тыс.), Магаданской области (145,3 тыс.) и Республике Алтай (190,6 тыс.).

Как пояснили RT в пресс-службе Росстата, этот показатель учитывает не людей, а сим-карты с доступом в интернет. Согласно методологии подсчёта, количество абонентов — это количество используемых номеров.

Всего на конец сентября 2019 года в России было зарегистрировано 144 млн активных абонентов мобильного интернета.

Ранее были названы регионы России с высоким уровнем IT-преступности.