В Севастополе проведут более 300 мероприятий в честь 75-летия Победы

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В Севастополе планируют провести более 300 мероприятий в честь 75-летия Победы.
В Севастополе проведут более 300 мероприятий в честь 75-летия Победы
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Участниками и гостями мероприятий, проводимых учреждениями культуры города, будут более 150 тыс. человек», — заявила вице-губернатор Ольга Тимофеева.

В подготовке и проведении будут активно участвовать не только местные власти и общественники, но и представители Черноморского флота. Например, запланирована совместная акция для ветеранов «Если вы не можете прийти на парад, то парад придёт к вам».

Ранее НСН сообщала, что в Тверской области увеличат размер единовременной выплаты ветеранам ко Дню Победы.

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