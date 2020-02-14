В Севастополе проведут более 300 мероприятий в честь 75-летия Победы

В Севастополе планируют провести более 300 мероприятий в честь 75-летия Победы.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Участниками и гостями мероприятий, проводимых учреждениями культуры города, будут более 150 тыс. человек», — заявила вице-губернатор Ольга Тимофеева.

В подготовке и проведении будут активно участвовать не только местные власти и общественники, но и представители Черноморского флота. Например, запланирована совместная акция для ветеранов «Если вы не можете прийти на парад, то парад придёт к вам».

Ранее НСН сообщала, что в Тверской области увеличат размер единовременной выплаты ветеранам ко Дню Победы.