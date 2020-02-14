Обвиняемому в госизмене Королёву дважды вызывали скорую помощь в СИЗО

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Обвиняемому в государственной измене пенсионеру из Владивостока Виктору Королёву в СИЗО «Лефортово» дважды вызывали скорую помощь из-за проблем с сердцем.
Обвиняемому в госизмене Королёву дважды вызывали скорую помощь в СИЗО
  • РИА Новости

«Ему 69 лет, у него очень большое количество заболеваний сердца, были многократные операции. За несколько дней до нашего посещения ему вызывали две скорые, медики сказали, что по-хорошему ему надо в кардиореанимацию. Мы очень взволнованы, так как он выглядит нехорошо, видно, что он болеет», — приводит Интерфакс слова члена ОНК Москвы Марины Литвинович.

Она отметила, что Королёва разместили в обычной камере следственного изолятора и в целом претензии к условиям содержания отсутствуют.

5 февраля Лефортовский суд в Москве арестовал Королёва по обвинению в госизмене, наказание предусматривает до 20 лет лишения свободы.

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