Суд продлил арест обвиняемому в госизмене пенсионеру из Владивостока
- РИА Новости
«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и продлить (Королёву. — RT) срок содержания под стражей на два месяца, до 4 апреля», — приводит ТАСС решение судьи.
Отмечается, что заседание было закрыто судом для слушателей, поскольку, по словам прокурора, дело связано с государственной безопасностью.
5 февраля суд в Москве арестовал гражданина России по обвинению в госизмене, наказание предусматривает до 20 лет лишения свободы.