Суд продлил арест обвиняемому в госизмене пенсионеру из Владивостока

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Лефортовский суд Москвы продлил арест обвиняемому в государственной измене пенсионеру из Владивостока Виктору Королёву на два месяца.
Суд продлил арест обвиняемому в госизмене пенсионеру из Владивостока
  • РИА Новости

«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и продлить (Королёву. — RT) срок содержания под стражей на два месяца, до 4 апреля», — приводит ТАСС решение судьи.

Отмечается, что заседание было закрыто судом для слушателей, поскольку, по словам прокурора, дело связано с государственной безопасностью. 

5 февраля суд в Москве арестовал гражданина России по обвинению в госизмене, наказание предусматривает до 20 лет лишения свободы.

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