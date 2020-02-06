Суд продлил арест обвиняемому в госизмене пенсионеру из Владивостока

Лефортовский суд Москвы продлил арест обвиняемому в государственной измене пенсионеру из Владивостока Виктору Королёву на два месяца.

«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и продлить (Королёву. — RT) срок содержания под стражей на два месяца, до 4 апреля», — приводит ТАСС решение судьи.

Отмечается, что заседание было закрыто судом для слушателей, поскольку, по словам прокурора, дело связано с государственной безопасностью.

5 февраля суд в Москве арестовал гражданина России по обвинению в госизмене, наказание предусматривает до 20 лет лишения свободы.