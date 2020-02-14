Эксперт оценила сообщения о снижении популярности Дня всех влюблённых в России

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Семейный психолог Наталья Панфилова оценила сообщения о снижении популярности Дня всех влюблённых в России.
Эксперт оценила сообщения о снижении популярности Дня всех влюблённых в России
  • РИА Новости

«Все причины имеют место. Праздник действительно не совсем наш. Люди спорят, праздник это или не праздник. Может быть, в этом всё дело», — заявила она в беседе с НСН.

Как отметила эксперт, это ещё и не выходной день, участники опроса могли планировать какие-то дела.

«Или могут отмечать пятницу, не привязываясь к дате», — считает она.

По её мнению, россияне не хотят тратиться на День святого Валентина, а копят силы на 23 Февраля и 8 Марта.

Ранее стало известно, что на 10% сократилось число жителей России, которые будут праздновать День всех влюблённых. Не намерены его отмечать 56%.

Как сообщала «Газета.Ru», эксперты подсчитали, сколько россияне тратят на подарки к 14 февраля.

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