В МЧС сообщили о локализации пожара в цехе в Челябинске

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Возгорание в цехе по производству пищевой плёнки в Челябинске локализовано на площади 2,9 тыс. кв. м. Об этом сообщили в МЧС России.
В МЧС сообщили о локализации пожара в цехе в Челябинске
  • © МЧС России

«В 13:50 мск пожар локализован на площади 2,9 тыс. кв. м. Проводится проливка и разборка конструкций», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства.

Ранее сообщалось о пожаре в цехе по производству пищевой плёнки в Челябинске на площади 2,5 тыс. кв. м.

Уточняется, что на месте пожара работают высотная техника, звенья газодымозащитной службы, а также передвижная лаборатория для замеров проб воздуха на предмет превышения предельно допустимой концентрации отравляющих веществ.

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