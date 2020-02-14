В Челябинске горит цех на площади 2,5 тысячи квадратных метров

В Челябинске горит цех по производству пищевой плёнки на площади 2,5 тыс. кв. м. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

«Сегодня в 12:34 (10:34 мск) на центральный пункт пожарной связи города Челябинска поступило сообщение о пожаре в цехе по производству пищевой плёнки, расположенном на Троицком тракте», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на место пожара направлены высотная техника, звенья газодымозащитной службы, а также передвижная лаборатория для замеров проб воздуха на предмет превышения предельно допустимой концентрации отравляющих веществ.

«На текущий момент площадь пожара составляет 2,5 тыс. кв. м, применяются все меры для его скорейшей локализации и ликвидации», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось о локализации пожара на складе в городе Коле Мурманской области.