В Мурманской области локализовали пожар на складе
В городе Кола Мурманской области сотрудники МЧС локализовали пожар на складе на площади 900 кв. м.
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России по региону.
«Локализация пожара на площади 900 кв. м», — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что при пожаре на складе в городе Кола обрушилась кровля.
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