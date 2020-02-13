В Мурманской области локализовали пожар на складе

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В городе Кола Мурманской области сотрудники МЧС локализовали пожар на складе на площади 900 кв. м.
В Мурманской области локализовали пожар на складе
  • © РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России по региону.

«Локализация пожара на площади 900 кв. м», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что при пожаре на складе в городе Кола обрушилась кровля.

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