Вирусолог оценил неблагоприятный прогноз о распространении коронавируса

Почётный вице-президент РАЕН, вирусолог Виктор Зуев прокомментировал сообщения о возможности заражения коронавирусом двух третей населения планеты.

По его словам, на данный момент идёт снижение заболеваемости в Китае и оснований для таких заявлений нет.

«Что касается тех мер, которые уже принимаются в течение двух месяцев, мы видим, как кривая заболеваемости шла вверх, а потом стабилизировалась. И были сообщения, что количество случаев начинает уменьшаться, это очень хороший показатель», — отметил специалист в беседе с сайтом «Москва 24».

Он добавил, что в отношении заболевания действует общемировая политика, которая помогает сдерживать распространение вируса.

Ранее советник при Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Айра Лонджини предположил, что при неблагоприятном сценарии распространения нового типа коронавируса заразиться могут до двух третей населения планеты.

Эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.