СК проводит проверку по факту ДТП в Тамбовской области

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Следователи проводят проверку по факту лобового столкновения «газели» и грузового автомобиля на трассе в Тамбовской области, где погибли шесть человек.
СК проводит проверку по факту ДТП в Тамбовской области
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«По данному факту, с целью установления возможного наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)... организовано проведение доследственной проверки», — говорится в сообщении на сайте регионального управления СК.

По предварительной информации следователей, детей среди погибших и пострадавших в столкновении нет.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента погибли шесть человек.

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