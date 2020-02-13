Восемь человек погибли в ДТП под Псковом

Восемь человек погибли в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Псковской области. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

«На трассе Санкт-Петербург — Невель на территории Пустошкинского района, около деревни Руда произошло ДТП. По предварительной информации, в результате лобового столкновения микроавтобуса и большегруза-фуры погибли восемь человек и имеется информация о нескольких пострадавших», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

Уточняется, что микроавтобус был частным и не являлся маршрутным такси.

Ранее стало известно о гибели двух человек в результате столкновения двух автомобилей в Туве.