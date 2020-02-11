В Челябинской области произошло ДТП с тремя грузовыми автомобилями

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В ГУ МВД по Челябинской области рассказали о ДТП на федеральной трассе М5 «Урал» с одним легковым и тремя грузовыми автомобилями.
В Челябинской области произошло ДТП с тремя грузовыми автомобилями
  • РИА Новости

«На 1762-м км автодороги Москва — Челябинск под Миассом во вторник, в восьмом часу утра, столкнулись легковая машина Citroen С5 и большегрузы ГАЗ, Scania и Mercedes. Пострадал 64-летний водитель легковой машины», — цитирует URA.RU пресс-службу ведомства.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии. На месте ЧП организовано реверсивное движение.

Ранее автоэксперт Сергей Асланян в беседе с Newinform рассказал о важности шипованной резины в зимний период.

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