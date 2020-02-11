В Челябинской области произошло ДТП с тремя грузовыми автомобилями
- РИА Новости
«На 1762-м км автодороги Москва — Челябинск под Миассом во вторник, в восьмом часу утра, столкнулись легковая машина Citroen С5 и большегрузы ГАЗ, Scania и Mercedes. Пострадал 64-летний водитель легковой машины», — цитирует URA.RU пресс-службу ведомства.
В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии. На месте ЧП организовано реверсивное движение.
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