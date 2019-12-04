Автоэксперт рассказал о важности шипованной резины зимой

Автоэксперт Сергей Асланян в беседе с Newinform рассказал о важности шипованной резины в зимний период.

«В городе необходима шипованная резина. Если выезжаете за черту города, то тем более необходима шипованная резина. Всесезонной резины как таковой не существует, а так называемая липучка — самообман», — сказал он.

Как пояснил эксперт, ряд производителей таких покрышек уже учли все возможные дорожные сценарии в условиях зимы в разных климатических широтах.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Nation News прокомментировал заявление начальника ГИБДД России Михаила Черникова о том, что ведомство планирует реализацию проекта по введению электронных водительских удостоверений.