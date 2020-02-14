Власти Приморья сообщили подробности эвакуации россиян из Китая

С 10 по 14 февраля через пограничные пункты пропуска в Приморье в Россию вернулись 22 человека. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Граждане России, решившие покинуть Китай из-за угрозы распространения коронавируса, могут воспользоваться пунктом пропуска в Приморье. С 10 по 14 февраля таким образом в край въехали ещё 22 человека», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на следующей неделе в Приморье будет работать только один пункт пропуска в посёлке Пограничный.

Правительство Приморья оказывает поддержку россиянам по вопросам возвращения из Китая.

Ранее стало известно, что более 90 прибывших в Приморье граждан Китая находятся в изоляционных пунктах с подозрением на вирусные заболевания.