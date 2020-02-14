Путин подписал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова

Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что с учётом значительного вклада Лужкова в становление российской государственности и развитие столицы российский лидер рекомендовал рассмотреть вопрос об установлении мемориальной доски на доме, где он проживал, присвоении его имени МГУУ правительства Москвы и проведении иных мероприятий.

Лужков скончался 10 декабря в возрасте 83 лет.

Его отпевание в храме Христа Спасителя совершил патриарх Кирилл. Церемонию прощания посетили Путин и мэр столицы Сергей Собянин.

Политик похоронен на Новодевичьем кладбище.