Путин подписал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова

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Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
Путин подписал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова
  • РИА Новости

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что с учётом значительного вклада Лужкова в становление российской государственности и развитие столицы российский лидер рекомендовал рассмотреть вопрос об установлении мемориальной доски на доме, где он проживал, присвоении его имени МГУУ правительства Москвы и проведении иных мероприятий.

Лужков скончался 10 декабря в возрасте 83 лет. 

Его отпевание в храме Христа Спасителя совершил патриарх Кирилл. Церемонию прощания посетили Путин и мэр столицы Сергей Собянин

Политик похоронен на Новодевичьем кладбище.

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