Путин подписал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова
- РИА Новости
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что с учётом значительного вклада Лужкова в становление российской государственности и развитие столицы российский лидер рекомендовал рассмотреть вопрос об установлении мемориальной доски на доме, где он проживал, присвоении его имени МГУУ правительства Москвы и проведении иных мероприятий.
Лужков скончался 10 декабря в возрасте 83 лет.
Его отпевание в храме Христа Спасителя совершил патриарх Кирилл. Церемонию прощания посетили Путин и мэр столицы Сергей Собянин.
Политик похоронен на Новодевичьем кладбище.