Патриарх Кирилл совершил отпевание Лужкова в храме Христа Спасителя

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил отпевание бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в храме Христа Спасителя.

«Мы провожаем в последний земной путь выдающегося государственного деятеля России конца ХХ — начала XXI века, бывшего мэра Москвы», — цитирует ТАСС патриарха.

Он отметил, что «сегодня о Юрии Михайловиче говорят многие и очень хорошо, отмечая его таланты, одарённую природу, способность удивительно творчески, активно, последовательно решать те задачи, которые он должен был решать как мэр первопрестольного града, столицы России».

Патриарх также напомнил о роли Лужкова в восстановлении храма Христа Спасителя.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин пришёл в храм Христа Спасителя на церемонию прощания с Лужковым.

Похороны экс-мэра столицы пройдут на Новодевичьем кладбище в четверг, 12 декабря.

Лужков скончался 10 декабря в возрасте 83 лет.