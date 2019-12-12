Путин приехал на церемонию прощания с Лужковым

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Президент России Владимир Путин приехал на церемонию прощания с экс-мэром Москвы Юрием Лужковым, которая проходит в храме Христа Спасителя.
Путин приехал на церемонию прощания с Лужковым
  • РИА Новости

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин пришёл в храм Христа Спасителя на церемонию прощания с Лужковым.

Похороны экс-мэра столицы пройдут на Новодевичьем кладбище в четверг, 12 декабря.

Лужков скончался 10 декабря в возрасте 83 лет.

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