Путин приехал на церемонию прощания с Лужковым

Президент России Владимир Путин приехал на церемонию прощания с экс-мэром Москвы Юрием Лужковым, которая проходит в храме Христа Спасителя.

РИА Новости

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин пришёл в храм Христа Спасителя на церемонию прощания с Лужковым. Похороны экс-мэра столицы пройдут на Новодевичьем кладбище в четверг, 12 декабря. Лужков скончался 10 декабря в возрасте 83 лет.