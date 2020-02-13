Экс-глава Калужской области объяснил своё решение уйти в отставку

Короткая ссылка
Бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов объяснил, почему решил уйти в отставку.
Экс-глава Калужской области объяснил своё решение уйти в отставку
  • РИА Новости

Как он пояснил ТАСС, данное решение обосновано необходимостью обновления власти в регионе.

«В принципе, настал тот момент времени, когда нужно было это сделать. Уже и возраст у меня, и времени достаточно много я поработал, необходимо было обновление», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин принял отставку Артамонова и назначил временно исполняющим обязанности главы Калужской области Владислава Шапшу.

29 января Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева «в связи с утратой доверия». Врио главы региона стал Олег Николаев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить