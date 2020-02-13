Экс-глава Калужской области объяснил своё решение уйти в отставку
- РИА Новости
Как он пояснил ТАСС, данное решение обосновано необходимостью обновления власти в регионе.
«В принципе, настал тот момент времени, когда нужно было это сделать. Уже и возраст у меня, и времени достаточно много я поработал, необходимо было обновление», — сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин принял отставку Артамонова и назначил временно исполняющим обязанности главы Калужской области Владислава Шапшу.
29 января Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева «в связи с утратой доверия». Врио главы региона стал Олег Николаев.