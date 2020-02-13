В Подмосковье зафиксировали самую низкую смертность от сердечно-сосудистых заболеваний по ЦФО

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В Московской области зафиксировали самую низкую смертность от сердечно-сосудистых заболеваний по Центральному федеральному округу.
В Подмосковье зафиксировали самую низкую смертность от сердечно-сосудистых заболеваний по ЦФО
  • Pixabay

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные Росстата за 2019 год.

В регионе показатель составил 476,4 случая на 100 тыс. населения, в целом в ЦФО — 579,3 случая.

«Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности населения. Наша задача — борьба с факторами риска, выявление заболеваний на начальных стадиях и повышение качества и доступности оказания медицинской помощи», — заявила первый заместитель министра здравоохранения Подмосковья Екатерина Огнева.

В настоящее время в регионе работают 12 региональных сосудистых центров и 18 первичных сосудистых отделений.

В 2019 году URA.RU сообщало, что в Курганской области зафиксирован самый высокий уровень смертности на Урале.

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