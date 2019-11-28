В Курганской области зафиксирован самый высокий уровень смертности на Урале

Короткая ссылка
В Свердловскстате назвали области в Уральском федеральном округе с самой высокой смертностью населения, сообщает URA.RU.
В Курганской области зафиксирован самый высокий уровень смертности на Урале
  • РИА Новости

По данным ведомства, самая высокая динамика отмечена в Курганской, Свердловской и Челябинской областях.

«В Уральском федеральном округе в январе — сентябре 2019 года родилось 102,4 тыс. человек, умерло 109,3 тыс. человек», — отметили в Свердловскстате.

Самая высокая смертность наблюдается в Курганской области — 15,6 случаев на 1000 человек.

Ранее руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о росте смертности от отравления спиртным в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить