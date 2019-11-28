В Курганской области зафиксирован самый высокий уровень смертности на Урале
- РИА Новости
По данным ведомства, самая высокая динамика отмечена в Курганской, Свердловской и Челябинской областях.
«В Уральском федеральном округе в январе — сентябре 2019 года родилось 102,4 тыс. человек, умерло 109,3 тыс. человек», — отметили в Свердловскстате.
Самая высокая смертность наблюдается в Курганской области — 15,6 случаев на 1000 человек.
Ранее руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о росте смертности от отравления спиртным в России.